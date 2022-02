Real Madrid : Courtois héroïque face au PSG malgré la défaite, Carvajal au supplice, Vinicius transparent

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si le Real Madrid a encore toutes ses chances avant le match retour contre le PSG, il le doit essentiellement à Thibault Courtois. Ce soir, le gardien belge a été exceptionnel, s'interposant devant toutes les tentatives parisiennes et arrêtant même un pénalty de Lionel Messi à l'heure de jeu. Chaud d'entrée de jeu, il a remporté un duel avec Mbappé à la 17e, s'est couché à la vitesse de l'éclair sur une frappe de ce même Mbappé à la 50e avant d'enchaîner avec une déviation sur un tir de Mendes et une tentative de Messi dans les soixante secondes ayant suivi ! Et puis, donc, il est parti du bon côté (le gauche pour lui) sur le pénalty de Messi. Une performance cinq étoiles qui a hélas été ternie par ce but de Mbappé dans les arrêts de jeu. Frustrant pour le Belge !

On n'en dira pas tant pour Dani Carvajal. Le latéral droit a pris très cher devant Kylian Mbappé et Nuno Mendes. Le Français l'a mis dans le vent dès la 4e minute, prémisse d'une soirée très compliquée. L'international espagnol n'est pas le joueur le plus rapide du monde et il avait deux fusées en face de lui. Carlo Ancelotti a préféré le sortir à vingt minutes de la fin, le remplaçant par Vazquez, car il venait de concéder le pénalty (manqué par Messi) pour une faute sur Mbappé et sentait bien qu'il allait finir par craquer encore. Heureusement que la charnière Militao-Alaba a tenu bon. A gauche, Mendy n'a pas été plus inspiré que Carvajal mais le jeu est moins passé par son côté...

Si le Real Madrid a été autant dominé par le PSG ce soir, c'est aussi parce que son attaque n'était pas dans un bon jour. Benzema jouait pour la première fois depuis trois semaines et cela s'est vu. Asensio a été transparent, de même que Vinicius, sauf qu'on attendait davantage du Brésilien. Hyper décisif en janvier, l'ancien du Flamengo n'a pas du tout pesé sur les débats ce soir. Son action de la 76e minute, quand il s'emmêle tout seul les pinceaux à 25 mètres des buts parisiens, est le symbole de sa soirée. Si les Merengue veulent se qualifier au retour, il leur faudra un autre Vinicius et surtout d'autres intentions offensives !

LIONEL MESSI HAS A PENALTY SAVED BY THIBAUT COURTOIS ❌ pic.twitter.com/RU3OlqQuLx — GOAL (@goal) February 15, 2022