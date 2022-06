Real Madrid : Cristiano Ronaldo a remis un attaquant merengue à l’heure

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Tous ceux qui ont eu la chance de côtoyer Cristiano Ronaldo mettent en avant son extrême rigueur, son perfectionnisme et son professionnalisme à toute épreuve. Si Lionel Messi avait sans doute un talent inné supérieur, le Portugais, lui, a su travailler d'arrache-pied pour pousser au maximum ses capacités physique et technique. Et le plus fort, c'est qu'il entraînait ses partenaires dans sa quête permanente d'amélioration.

Ainsi, l'attaquant Borja Mayoral (25 ans) a dévoilé une anecdote remontant à l'époque où les deux jouaient au Real Madrid (2015-18) : "Une fois, j'étais en retard dans le bus. Je monte et personne ne me dit rien. Et puis, Cristiano dit : "Borja, tu ne peux pas être en retard. Tu es jeune. Moi, je suis là 30 à 40 minutes en avance. Tu devrais être présent une heure avant. Tu sais, tu ne peux pas te permettre d'arriver en retard". Depuis, je ne suis plus jamais en retard".

🎙| Mayoral: “I was late for the bus. As I got on the bus nobody told me anything. Then Cristiano says 'Borja, you can't be late. You’re young. I’m 30-40 mins early. You should be there an hour early, you can't be late, you know.’ Since then, I’ve never been late.” @relevo