Real Madrid : Cristiano Ronaldo commence à manquer à Zinédine Zidane

C'est AS qui sort la stat après la défaite du Real Madrid contre le promu Cadix, à domicile, ce week-end : le Real restait muet sur 6% de ses matches lors de la première expérience de Zinédine Zidane sur le banc, mais il n'arrive pas à marquer lors de 19% de ses matches depuis le retour aux commandes de Zizou. Et bien sûr, la grande différence entre ces deux périodes se nomme Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus à l'été 2018.

Il n'en fallait pas plus aussi pour que le Marseillais soit comparé à José Mourinho qui coachait le Real en 2010-11. Car le Real n'avait plus marqué aussi peu de buts pour démarrer la Liga, en 5 journées, que lors de cette saison-là (6 buts en cinq matches). Et à AS de rappeler que CR7, c'était 450 buts en 438 matches avec le maillot merengue, et que le Real n'a gagné que « La Liga du Coronavirus » depuis son départ...