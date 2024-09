Real Madrid Mercato : Carvajal envisage deux possibilités pour son avenir

Très bon lors de l'Euro remporté par la Roja, Dani Carvajal reste un pilier avec la sélection espagnole comme avec son club, le Real Madrid. Mais à 32 ans, le natif de Leganes entre dans la dernière année de son contrat. Une situation qu'il a évoqué dans un entretien à The Athletic.

"J'espère rester ici de nombreuses années, a-t-il soutenu. La MLS après le Real, une possibilité ? Si je pars, ce ne sera pas pour jouer dans un autre club européen, ce qui réduit les alternatives."

🚨⚪️ Dani Carvajal on contract talks with Real Madrid: “I hope to stay here for many years”.



”MLS after Real? It’s a possibility. When I decide not to be at real, I’m not going to play in Europe and the alternatives are much reduced!”, tells The Athletic. pic.twitter.com/H7dstt3q95