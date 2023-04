Real Madrid : dans l'attente du poste d'Ancelotti, Pochettino aurait repoussé 5 offres !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Alors que l'avenir de Carlo Ancelotti est de plus en plus incertain au Real Madrid, plusieurs noms circulent déjà pour son remplacement. Si, sans surprise, on évoque Zinédine Zidane pour un nouveau retour, Raul Gonzalez ou Julian Nagelsmann sont également évoqué... Mais le favori pour le poste n'est autre que l'ancien coach du PSG Mauricio Pochettino.

Pochettino aurait refusé le Brésil

Selon TyC Sports, l'Argentin – qui rêve depuis longtemps du Real Madrid – s'est mis en position d'attente pour prendre la suite de Carletto... Au point de refuser cinq offres de prestige dans l'attente d'un mouvement sur le banc merengue.

D'après le média local, Mauricio Pochettino aurait fermé la porte à un retour à Tottenham (alors que la presse britannique assure que c'est les Spurs qui ont repoussé la candidature...) mais également décliné des propositions de l'Ajax Amsterdam et de Chelsea en plus des offres pour récupérer la sélection de Belgique et le Brésil. Un Brésil où est d'ailleurs espéré … Carlo Ancelotti.