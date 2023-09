Real Madrid : de l’électricité dans l’air entre Vinicius et Ancelotti ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Mercredi, c'était le grand jour pour Vinicius Jr ! Blessé au muscle fléchisseur d'une jambe à la fin août, le Brésilien a fait sa rentrée avec le Real Madrid. Il est entré à la 57e minute contre Las Palmas (2-0) et a immédiatement semé la panique dans les rangs adverses. Une rentrée prometteuse, donc, pour beaucoup. Mais pas pour Carlo Ancelotti. En effet, une chaîne espagnole a braqué une caméra sur l'entraîneur italien pendant tout le match des Merengue et il s'avère qu'il n'a pas du tout été satisfait du rendement de son ailier gauche.

"Tu ne peux pas jouer comme ça !"

"Tu ne peux pas jouer comme ça !", lui a-t-il hurlé à plusieurs reprises. Ce à quoi Vinicius Jr a répondu par des grands gestes avec les bras. Au coup de sifflet final, alors que le Brésilien regagnait le tunnel, son entraîneur est passé à côté de lui, dans le sens inverse, sans le regarder ni le saluer ! Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre l'entraîneur et son joueur ? Ce serait doublement dommage car Vinicius Jr est la principale arme offensive du Real Madrid cette saison et les deux hommes sont en plus amenés à cohabiter au-delà de 2024 puisqu'Ancelotti devrait reprendre la sélection brésilienne...

