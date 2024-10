Real Madrid : de nouveaux détails sur la virée suédoise de Mbappé ont fuité

Ce mardi, BFMTV a interviewé Katrin Krantz, journaliste au service police-justice du média Expressen. Cette Suédoise suit l'affaire du viol survenu à l'hôtel de Stockholm où résidaient Kylian Mbappé et ses amis lors de leur rapide virée en Scandinavie la semaine dernière. Pour le moment, la police suédoise refuse de dire si c'est bien Mbappé qui est suspecté de viol. L'attaquant a démenti cette information hier, parlant de fake news destinée à le déstabiliser avant le rendez-vous de ses avocats à la LFP pour tenter de trouver un terrain d'entente avec le PSG au sujet des 55 M€ non versés.

Il est encore à un niveau de suspicion peu élevé

Katrin Krantz a expliqué que Kylian Mbappé et ses amis ont dîné dans le restaurant Chez Jolie avant de prendre la direction de la discothèque V. "Les invités étaient obligés de mettre leur téléphone portable dans une enveloppe pour entrer dans une salle de ping-pong qui était une salle de fête dans le club V, a-t-elle déclaré. C’était des clients qui étaient beaucoup de femmes choisies par le restaurateur. C’étaient des jeunes femmes normales, pas liées au football, qui aiment faire la fête."

Krantz a également expliqué que dans les enquêtes, en Suède, il y a deux niveaux de suspicion : "Il y a deux niveaux, c’est le ‘Skäligen misstänkt’ (raisonnablement coupable) et le På sannolika skäl misstänkt (suspect pour cause probable). Ici, il est encore ‘raisonnablement coupable’ mais ça peut changer. On ne sait pas encore l’identité de cette ou ces femmes qui étaient dans la salle de ping-pong, la salle des fêtes".

