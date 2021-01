Real Madrid : Deschamps a la dent dure avec Benzema et valide l’option Zidane pour les Bleus

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Didier Deschamps a la dent dure. Le sélectionneur de l'équipe de France a évoqué son rôle auprès de ses joueurs et surtout rappelé qu’il n’oublierait jamais l’épisode douloureux des tags à relents racistes survenus en 2016 suite à l’affaire Benzema.

« Ça, je ne pourrais jamais l'oublier, a assuré Deschamps au micro de BFM TV. On franchit la ligne blanche. [...] C'est violent, forcément, c'est inacceptable. » Plus relâché, le champion du monde 1998 a validé l’option de sa possible succession par Zinédine Zidane chez les Bleus.

« Ça aurait du sens, estime l'ancien coach de l'OM. Lui comme tous les anciens joueurs, peut-être encore plus lui. Dans notre génération, il y avait tous les joueurs dont je fais partie et Zizou. Cela ne m'a jamais posé de problème. Zizou c'est Zizou, par rapport à ce qu'il représente. Avec tout ce qu'il peut amener en termes de notoriété, Zizou c'est Zizou. »