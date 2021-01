Real Madrid : Deschamps règle définitivement le cas Benzema chez les Bleus

Candidat à la présidence de la Fédération française de football, Michel Moulin a expliqué que s'il était élu, l'une de ses premières actions serait d'installer Didier Deschamps et Karim Benzema autour d'une même table pour apaiser les tensions. On souhaite bien du courage à l''homme d'affaires. Car le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas pardonné les propos de l'attaquant du Real Madrid, qui avait justifié sa mise à l'écart chez les Bleus par la pression d'une partie raciste du pays. C'était au printemps 2016 mais DD n'a rien oublié…

Une pensée aussi pour Cantona…

« C’est une trace, a lâché Deschamps au micro de RTL ce dimanche. Même si avec le temps ça s’apaise un peu, je ne peux pas oublier. Ce n’est pas lié qu’à Karim Benzema. Il y a des déclarations d’autres personnes aussi qui ont amené à ce fait violent et qui touche à ma famille. Quand ça me concerne sur mes choix de sélectionneur, la tactique, l’aspect technique, ça a lieu d’être et ça n’a pas d’importance. Là, ça franchit la ligne blanche. »

« Ça touche mon nom, ma famille. Pour moi, c’est inacceptable. Tenir certains propos, ça amène forcément à une agressivité verbale ou physique. J’en subis les conséquences. On ne peut pas oublier. Je ne peux pas oublier. Je n’oublierai jamais. » Benzema chez les Bleus, c'est donc définitivement réglé tant que Deschamps sera à leur tête. Et on imagine que le champion du monde 98 fait référence à Eric Cantona quand il parle "d'autres personnes", l'ancien international, toujours prompt à s'engouffrer dans des sujets populistes, ayant appuyé Benzema à l'époque. Un Cantona qui, même au temps de sa carrière de joueur, détestait Deschamps et le faisait savoir, le traitant notamment de vulgaire porteur d'eau…