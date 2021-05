Real Madrid : deux tauliers du vestiaire ont lâché Zidane

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Très proche des arcanes du Real Madrid, le journaliste français Fred Hermel explique depuis plusieurs semaines déjà que Zinédine Zidane quittera pour la deuxième fois son poste d'entraîneur des Merengue en fin de saison. Le Français en a marre des critiques et sa direction voudrait passer à autre chose, même si Florentino Pérez l'adore.

Le vestiaire croit que Zidane va partir

Evidemment, l'élimination en demi-finales de la Champions League hier n'a pas plaidé en sa faveur, surtout que Chelsea s'est montré vraiment supérieur sur l'ensemble des deux matches (0-2 ; 1-1). Et comme, à moins d'un miracle, la Liga devrait revenir à l'Atlético Madrid ou au FC Barcelone, les Merengue pourraient clôturer cet exercice sans aucun trophée, ce qui est évidemment rédhibitoire pour son entraîneur.

Mais ce n'est pas tout : les médias espagnols assurent que certains joueurs ont lâché le champion du monde 98. Ces joueurs seraient Marcelo et Isco. Le latéral gauche et le milieu offensif n'ont pas compris pourquoi ils n'avaient pas été titularisés hier à Stamford Bridge alors que Ferland Mendy et Vinicius Jr ne sont pas au meilleur de leur forme. Ils auraient fait part en interne de leur déception. Par ailleurs, le vestiaire madrilène serait désormais convaincu que Zinédine Zidane démissionnera en fin de saison.