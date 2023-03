Real Madrid : Eden Hazard se fait humilier par des joueurs de D3 espagnole

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Non utilisé par Carlo Ancelotti qui ne compte plus sur lui depuis le 3 janvier et le match de Coupe du Roi contre Cacereno (0-1), Eden Hazard (32 ans) est plus qu'en méforme au Real Madrid. Si on pouvait penser que la trêve internationale lui permettrait de se retaper physiquement en vue de la fin de saison importante des Merengue, l'ancien international belge n'a pas marqué beaucoup de points cette semaine à l'entraînement.

A la ramasse contre les jeunes du Real

En effet, comme le rapporte Revelo, l'ancien joueur de Chelsea a été surclassé par les jeunes de la Castilla à l'occasion d'une opposition d'entraînement mercredi. Plus qu'inquiétant dans la mesure où Eden Hazard avait à faire à des joueurs évoluant habituellement en D3 espagnole.

Emprunté physiquement, incapable de faire des différences et très loin de son meilleur niveau, le plus gros salaire de Liga (2,25 M€ brut par mois) est encore sous contrat jusqu'en juin 2024 et refuse de quitter la Maison blanche malgré des intérêts en Arabie Saoudite (Al-Nassr) ou encore en MLS.