Real Madrid : Eden Hazard se prend un tacle énorme sur son poids

Pauvre Eden Hazard ! Entre sa méforme, ses blessures et sa perte de confiance, son aventure au Real Madrid est un pur calvaire. Et alors que les critiques à son égard venaient essentiellement d'Espagne jusque-là, certaines arrivent désormais de sa Belgique natale. Ainsi, l'ancien judoka Jean-Marie Dedecker, devenu homme politique, s'est lâché à son encontre au cours d'une interview au média belge Krant van West-Vlaanderen.

"Toute la presse en a marre de lui. En réalité, ce n'est qu'un petit gros que le système et l'argent ont rendu encore plus gros. Je revois encore la fois où le sélectionneur Georges Leekens l'a remplacé pendant un match et qu'il est allé manger un hamburger près du stade du Roi Baudouin." Ce n'est pas avec ce genre de soutien qu'Eden Hazard va retrouver son niveau flamboyant des années Chelsea...

