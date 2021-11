Real Madrid : Eden Hazard se serait moqué du club !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

La Belgique a rejoint la France au Qatar. Grâce à leur large succès hier soir contre l’Estonie (3-1), les Diables Rouges ont composté leur billet pour la Coupe du Monde 2022 avec Eden Hazard (30 ans) à l baguette.

Remplacé par son frère Thorgan peu après l’heure de jeu, le capitaine de la Belgique n’ pu échapper aux critiques de Marc Degryse. L’ancien attaquant de la Belgique pense qu’Hazard n’a pas respecté le Real Madrid lors de son arrivée en provenance de Chelsea avec quelques kilos en trop en juillet 2019.

« C’est incompréhensible, a-t-il soufflé dans Het Laatste Nieuws. Je ne comprends pas encore aujourd’hui qu’il soit arrivé au premier entraînement du Real Madrid avec sept kilos en trop. Comment cela est-il possible ? Même 5 kilos ? Comment peut-on prendre 5 kilos en trois semaines ? Hazard a ensuite commencé à s’entraîner au même rythme que ses coéquipiers mais ce n’est pas possible. Il fallait d’abord maigrir. Forcément, en conséquence, il a souffert d’une blessure musculaire et a ensuite perdu les bases d’une bonne saison. Il a vraiment sous-estimé le Real Madrid. Il faut qu'il retourne à Chelsea, c'est le meilleur club pour lui. »

