Real Madrid : en plus de Benzema, les Merengue craignent pour la santé d'un Mondialiste

L'avantage d'avoir des joueurs ayant largement dépassé la trentaine dans son équipe, c'est que l'expérience, si précieuse dans les grands rendez-vous, est présente. L'inconvénient, c'est que quand le calendrier devient fou comme cette saison à cause de la Coupe du monde qatarie, cela multiplie les risques de blessure. Karim Benzema peut en témoigner, lui qui n'a pas réussir à revenir après sa blessure à un genou à Celtic Park en septembre, au point qu'il a dû faire une croix sur la Coupe du monde. Mais ce n'est pas le seul motif d'inquiétude pour le staff du Real Madrid.

En effet, le cas Luka Modric interpelle Carlo Ancelotti. Il n'a pas échappé à l'entraîneur italien que le meneur de jeu de 37 ans a disputé la quasi-totalité des quatre matches de la Croatie au Qatar. Dont une partie de la prolongation face au Japon en 8es de finale. Ancelotti et son préparateur physique, Antonio Pintus, ont un plan pour Modric quand il reviendra du Mondial. Ils comptent bien lui accorder quelques jours de vacances puis lui faire suivre un programme athlétique particulier. Mais plus la Croatie ira loin, plus le risque de blessure grandira. D'ici à ce qu'ils supportent le Brésil en quarts de finale...