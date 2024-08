Real Madrid : en plus de Mbappé, Bellingham va passer un test majeur contre l'Atalanta

Mercredi, le Real Madrid disputera la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame. Ce sera le premier match officiel de la saison pour les Merengue et peut-être la première fois que Vinicius Jr, Jude Bellingham et Kylian Mbappé sont alignés en même temps. Tous les observateurs guetteront leur association et leur éventuelle complémentarité.

Il ne s'entraîne plus avec sa protection

Le Français et l'Anglais passeront également un autre test : celui de leur récupération à leurs blessures respectives. L'un comme l'autre ont refusé de se faire opérer cet été, contre l'avis du staff médical de la Maison Blanche. Si Mbappé a peu de chances de se reprendre un coup comme celui qui lui avait fracturé le nez lors de France-Autriche (1-0) à l'Euro, Bellingham, lui, pourrait rechuter de son épaule gauche au moindre contact, même s'il jure se sentir mieux et ne s'entraîne plus avec sa protection. Le staff madrilène sera très attentif à son état de santé car une nouvelle blessure à cet endroit entraînerait une opération et une absence d'autant plus préjudiciable qu'elle aurait pu être évitée s'il avait accepté de se faire opérer pendant ses vacances...

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.

Bellingham se sent bien mieux par rapport à sa blessure à l'épaule !



Il s'entraîne désormais sans sa protection spéciale, et la tendance est qu'il ne la mette pas contre l'Atalanta non plus.



Son opération, un temps évoquée pour cet été, n'aura pas lieu cette année ❌ pic.twitter.com/QuZJAEu0Oa — Real France (@realfrance_fr) August 11, 2024