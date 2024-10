Après l'affaire de viol, une affaire d'avortement éclate aussi autour de Mbappé

Kylian Mbappé est dans la tourmente depuis quelques heures. La star du Real Madrid et de l'équipe de France est visé par une affaire de viol et d'agression sexuelle après son passage durant deux jours à Stockholm, en Suède.

"Le dossier de l'avortement sera pour bientôt j'imagine"

En plus de cette affaire sordide, le capitaine des Bleus est au coeur d'un autre scandale après que Romain Molina ait balancé un autre dossier compromettant sur Kylian Mbappé. L'investigateur a laissé entendre que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain pourrait être impliqué dans une affaire d'avortement. "Le dossier de l'avortement sera pour bientôt j'imagine", a lâché sans en dire plus Romain Molina sur X. Kylian Mbappé aurait-il mis une femme enceinte qui a ensuite avorté ? C'est qu'on pourrait comprendre avec ces allégations de Romain Molina. Mais tout cela est à mettre au conditionnel en attendant plus d'informations sur cette nouvelle affaire.

Le dossier de l’avortement sera pour bientôt j’imagine. — Romain Molina (@Romain_Molina) October 14, 2024

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !