Real Madrid, équipe de France : Karim Benzema Ballon d'Or, c'est un plébiciste !

Depuis une semaine, tous les médias football du groupe Horyzon (But ! Football Club, Onze Mondial, Foot National) ont lancé un grand sondage sur notre plateforme de débats Logora : « Karim Benzema mérite-t-il le Ballon d'Or ? ».

Vous avez été très nombreux à nous répondre et à nous écrire pour commenter et débattre d'arguments forts. Sur plus de 2875 votants, il en ressort qu'à 78% les lecteurs pensent que l'attaquant du Real Madrid et des Bleus, dernier Onze d'Or en 2021, mérite de remporter ce titre auquel il rêve depuis tout jeune.

La saison, l'attitude... Les arguments des pro-Benzema

Pour Isabelle Sanchez, Karim Benzema mérite le Ballon d'Or car il était tout simplement « le plus complet ». Elle demande qu'on ne le juge pas sur le nomre de buts (« pour cela il y a le Soulier d'Or », ni sur les trophées gagnés mais bien sur le niveau sportif. Yovo Komla Fidèle met de son côté en avant le « côté fair-play » de Benzema : « Il est au top. Quand tu le vois sur le terrain, il est humble et calme (…) Aucun carton jaune pour lui, ça démontre ». Pour Emmanuel Awono, qui accorde également un grand « oui » à Benzema, c'est l'année où jamais alors qu'il « ne lui reste que queqlues années au plus haut niveau ».

Ses détracteurs lui reprochent son manque de palmarès

Chez les quelques votants qui ont opté pour le « non », ce qui ressort c'est qu'il n'a rien gagné d'important à l'exception de la Ligue des Nations et que la saison du Real n'est pas une réussite. « A Madrid depuis le depart de Ronaldo, il n'a strictement rien gagné. Mettre des doublés contre Osasuna contre Getafe ou Levante c est bien beau mais cette année il a eu quatre matchs difficiles, sur ces 4 matchs il n'a pas été décisif une seule fois. Très bon joueur, top 20 européen, un grand respect d'atteindre son meilleur niveau à cet âge mais NON et clairement NON il n'a rien d'un Ballon d'or », développe Sébastian Carlito.

