Real Madrid, Equipe de France - SONDAGE : Karim Benzema mérite-t-il le Ballon d'Or 2021 ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Depuis la victoire de la France en Ligue des Nations, un lobbying s'est installé pour faire de Karim Benzema (Real Madrid, 33 ans), l'un des favoris pour le Ballon d'Or 2021. Lancé depuis Madrid mais reprise par les fans de l'ancien Lyonnais, cet engouement autour de Benzema Ballon d'Or peut-il se matérialiser par une victoire finale le 29 novembre prochain ?

Cette question, nous vous la posons depuis deux jours via notre plate-forme Logora et elle suscite un débat enflammé. « But ! Football Club » vous propose donc de continuer à voter et de donner votre avis. Le résultat de ce sondage et les arguments les plus étayés feront l'objet d'une analyse plus poussée d'ici quelques jours...