Real Madrid, Equipe de France : un ancien du FC Nantes démonte la légende Benzema !

"Est-ce qu'il va manquer à l'équipe de France ? Malheureusement non. Je suis fan de Karim Benzema. C'est le meilleur attaquant français des dix dernières années, le plus complet, en club. Et quel club ! Mais son histoire avec l'équipe de France a toujours été très compliquée pour les raisons qu'on sait. Ses cinq ans d'absence sous l'ère Deschamps, quand on a été finalistes de l'Euro et vainqueurs de la Coupe du monde. Son retour pour l'Euro, où il a été le meilleur individuellement, mais le collectif a été défaillant. Pour moi, ce sera toujours un regret car c'est l'attaquant par excellence mais on n'a pas su l'utiliser et lui a fait des erreurs. C'est un rendez-vous manqué, une grosse frustration pour tous les amoureux du football. Donc, non, il ne va pas manquer à l'équipe de France."