Real Madrid, équipe de France : une belle récompense se précise pour Camavinga !

Brillant avec le Real Madrid depuis des semaines, Eduardo Camavinga l'est également avec l'équipe de France. Et ce au milieu de terrain, poste qu'il n'occupe pas toujours en Espagne mais qui a été le sien lors du récent match des Bleus en Irlande, où l'ancien rennais avait réalisé une belle prestation.

Titulaire au poste de latéral gauche ce mercredi en Ligue des champions contre Chelsea, Camavinga (20 ans) entre plus que jamais dans les plans du club merengue. Selon Nicolo Schira, le Real a entamé des discussions pour prolonger le joueur de deux ans, soit jusqu'en juin 2029.

