Real Madrid : et maintenant, Vinicius Jr s'en prend au FC Barcelone !

Depuis le début de la saison, chaque match à l'extérieur du Real Madrid en Liga est marqué par un incident entre Vinicius Jr et les supporters adverses. Le week-end dernier à Valence (0-1), le Brésilien a entendu des insultes racistes et a identifié la personne qui les avait prononcées. Pour autant, la rencontre n'a pas été arrêtée comme l'exigence pourtant le protocole. Ce qui a incité le Merengue à se lancer dans une véritable campagne de sensibilisation qui commence à porter ses fruits puisque le Real Madrid et les autorités lui ont apporté un soutien sans faille.