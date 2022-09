Real Madrid : face à Leipzig, Carlo Ancelotti a rejoint sir Alex Ferguson dans la légende

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Hier soir, le Real Madrid a dû batailler ferme pour venir à bout du RB Leipzig (2-0). Les Allemands ont été très dangereux en première période et auraient mérité de revenir aux vestiaires avec un avantage d'un but. Mais les champions d'Europe ont su faire le dos rond avant de frapper dans les quinze dernières par Federico Valverde et Marco Asensio. Cette victoire leur permet de pointer en tête de leur groupe et de prendre déjà une option sur la qualification pour les 8es de finale. Elle a aussi permis à Carlo Ancelotti de rentrer dans l'histoire de la compétition.

L'Italien est en effet devenu le deuxième entraîneur seulement à atteindre la barre des 100 victoires en Champions League après sir Alex Ferguson (Manchester United). Il devrait bientôt rejoint par Pep Guardiola, qui en est à 95. José Mourinho et ses 81 succès sont encore loin. Voilà en tout cas une belle preuve de longévité et de performance sur la durée pour l'Italien !