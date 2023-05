Real Madrid : face au Rayo, les Merengue ont affiché les limites de la vie sans Vinicius Jr

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Vinicius Jr était omniprésent ce soir lors de Real Madrid-Rayo Vallecano (2-1). Ce qui est ennuyeux, c'est qu'il n'a pas joué... Le Brésilien, blessé, a en effet suivi la rencontre des tribunes alors qu'il avait été gracié la veille par la Fédération de son carton rouge écopé à Valence (0-1) dimanche. Il a au moins pu suivre en live le magnifique hommage rendu par son publie et ses coéquipiers. Une énorme banderole demandant à mettre le racisme hors-jeu, des partenaires qui rentrent sur le terrain avec des maillots floqués à son nom, une ovation à la 20e minute (comme son numéro)... La Maison Blanche fait bloc derrière le Brésilien et c'est très bien comme ça.

Un jeu sans inspiration quand le Brésilien n'est pas là

Le point négatif, c'est que le Real Madrid a semblé incapable de surmonter l'absence de son ailier gauche. En manque d'inspiration, les Merengue s'en sont remis à Karim Benzema pour faire la différence, sur une action contestable et contestée puisque Modric a joué rapidement un coup franc au milieu de terrain alors que le ballon n'était pas arrêté (31e). Rodrygo a redonné l'avantage à ses couleurs à la 88e, quelques minutes après l'égalisation des visiteurs. A part ça, la Maison Blanche a bien eu des occasions mais, privée de la percussion de Vinicius Jr, son jeu a beaucoup trop ronronné pour espérer tromper la défense des banlieusards, qui n'est pourtant pas la plus redoutable de la Liga. Protéger le Brésilien sur comme en dehors des terrains doit devenir une priorité pour le Real, on en a eu la confirmation ce soir...

Raphaël Nouet

Rédacteur