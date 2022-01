Real Madrid, FC Barcelone : 1er titre en vue pour les Merengue, décision à venir pour Haaland, le derby de Séville fait sensation

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Marca : on cherche un superchampion

Le quotidien sportif le plus lu d'Espagne consacre sa Une au grave incident survenu hier soir au Benito-Villamarin, où un supporter du Betis a jeté une barre de fer sur un joueur du FC Séville lors du derby en Coupe du Roi. "Un idiot se charge du derby", titre Marca. On ne se rappelle pas avoir lu la même chose lors de l'Olympico... Il est également question de la finale de la Supercoupe d'Espagne, qui oppose le Real Madrid à l'Athletic Bilbao à 19h30 en Arabie Saoudite. L'occasion pour les Merengue de remporter un premier titre cette saison, pour les Basques de réaliser la passe de deux, eux qui avaient vaincu le Barça la saison dernière.

AS : coup au football

Comme Marca, AS se désespère du geste invraisemblable d'un supporter du Betis hier, qui n'a rien trouvé de mieux que de jeter une barre de fer sur un joueur du FC Séville alors que Nabil Fekir venait d'égaliser. Si les actes de violence se sont multipliés en France depuis le début de la saison, c'est une première de l'autre côté des Pyrénées et cela a provoqué un certain émoi.

Sport : guerre finale pour Haaland

Les propos de l'attaquant norvégien vendredi soir, dans lesquels il assurait qu'il allait bientôt se prononcer quant à son avenir, ne sont pas passés inaperçus en Espagne. Pour Sport, le Real Madrid et le FC Barcelone sont toujours en pole position pour le recruter, surtout les Blaugrana, qui en feraient leur leader offensif pour les années à venir.

El Mundo Deportivo : Haaland, la décision

L'autre grand quotidien catalan réagit aussi aux propos de l'attaquant du Borussia Dortmund. Sauf que depuis, le directeur sportif du club allemand, Michael Zorc, a expliqué qu'il n'y avait jamais eu de coup de pression de sa part... Mais le mal semble fait et il est possible que l'avenir de Haaland se décante dans les prochains jours.