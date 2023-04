Real Madrid, FC Barcelone : Ancelotti persiste pour son avenir et répond à Laporta

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

La forme de son équipe

"Nous sommes bien, motivés, comme toujours. Ce sont des matchs importants dans une compétition importante. Nous savons que nous devons faire un match complet. Il reste 90 minutes et dans ce genre de compétition, tout peut arriver. Nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes."

Son onze de départ

"Il est difficile de dire quel sera le onze de départ. Vous pouvez y penser un jour et puis ceux qui ne jouent pas beaucoup font un très bon match et cela change un peu votre idée. C'est un groupe qui me fait changer d'avis très souvent. Penser au onze, c'est manquer de respect à ceux qui jouent moins. Eduardo Camavinga va bien. Il pourrait jouer demain au poste d'arrière gauche."

La charge de Laporta sur le Real Madrid

"Je ne l'ai pas vu, parce que nous étions en voyage. Il s'agit d'une affaire qui fait l'objet d'une enquête, je n'ai donc pas d'opinion à ce sujet."

"J'aimerais rester au Real Madrid"

Son avenir

"J’ai dit en Espagne que je ne voulais pas parler de ma situation. J'ai un contrat jusqu'en 2024 et j'aimerais rester au Real Madrid."

La piste Bellingham

"Malheureusement, Jude Bellingham est un joueur de Dortmund et je n'aime pas parler des joueurs d'autres équipes. Je suis désolé."

La prolongation de Kroos

"C’est une légende. Il est à un bon niveau physique et mental. Comme il l'a déjà dit, il aimerait terminer sa carrière à Madrid."

Propos retranscrits par Real France.