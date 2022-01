Real Madrid, FC Barcelone : Benzema va retrouver sa proie favorite, Dembélé et Morata agitent les Blaugrana

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Marca : la mère des frères Williams en a pleuré de joie

La victoire de l'Athletic Bilbao sur l'Atlético Madrid (2-1 a.p.) jeudi en demi-finales de la Supercoupe d'Espagne a été marqué par les larmes de la mère des frères Williams, présente dans les tribunes et qui n'a pu contenir son émotion en voyant ses deux fils donner la victoire aux Lions. La finale contre le Real Madrid aura lieu demain.

AS : le fléau de l'Athletic

Très belle Une de AS, avec un Karim Benzema torse nu et triomphant. Le quotidien rappelle que l'attaquant français, élu joueur tricolore de l'année 2021 par France Football, a marqué 17 buts à l'Athletic Bilbao, son rival favori. Face aux Basques, qu'il retrouve demain en finale de la Supercoupe d'Espagne, il tourne à une moyenne de 0,88 but par match.

✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, sábado 15 de enero

Sport : opération défenseur central

C'est toujours les grandes manoeuvres au FC Barcelone, qui cherche notamment à renforcer sa défense. Pour commencer, les Blaugrana souhaiteraient prolonger le contrat de l'Uruguayen Ronald Araujo, impressionnant depuis le début de la saison. Ensuite, ils voudraient recruter des joueurs en fin de contrat en juin comme Rüdiger, Azpilicueta, Christiansen (Chelsea) ou Süle (Bayern Munich).

El Mundo Deportivo : marché ouvert

Ousmane Dembélé et Alvaro Morata sont en Une du principal quotidien sportif catalan. Qui explique que le Barça n'a que très peu de marge de manœuvre avec le fair-play financier pour se renforcer. Si Dembélé prolongeait, ce serait une bonne chose et ça libérerait de la place au niveau de la masse salariale. Quant à Morata, il est désiré en prêt, pas sous forme de transfert car le rêve de Laporta reste d'attirer Haaland cet été.