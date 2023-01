Real Madrid, FC Barcelone : Camavinga croit encore au titre !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Hier soir, le Real Madrid a perdu des points ! À l’occasion de la 19e journée de Liga, les hommes de Carlo Ancelotti ont fait match nul contre la Real Sociedad (0-0). Pas un bon résultat pour la Casa Blanca qui a désormais 5 points de moins que le leader, le FC Barcelone. À la fin de la rencontre, Eduardo Camavinga a cependant gardé son optimisme sur la course au titre.

« Il reste beaucoup de matchs et on ne peut savoir qui va gagner. Cinq points, ce n’est rien du tout sur une saison. », a confié l’international français du Real Madrid. « Ce sont deux points de perdus, mais la saison est encore très longue. On ne perd pas en confiance et on va de l'avant car il y a un autre match dans trois jours. », a-t-il expliqué.