Real Madrid, FC Barcelone : Javier Tebas règle ses comptes avec les dirigeants des deux clubs

Javier Tebas est en colère ! il s'est rendu mardi à Doha pour assister au huitième de finale de la Coupe du monde du Qatar entre l'Espagne et le Maroc. À cette occasion, le président de la Liga, a critiqué l'absence du FC Barcelone et du Real Madrid à l'assemblée qui se tiendra demain mercredi à Dubaï.

« Le Real Madrid sera présent par vidéoconférence, comme le font les autres clubs. Il est curieux qu'ils soient présents avec l'avocat de Clifford Chance, qui est le même de A22, le même de la Superligue. Il n'y a aucun problème à ce qu'ils ne soient pas là. Le président du Real Madrid ne veut pas que les autres clubs se développent », a-t-il déclaré.

L’espagnol ne comprend pas l’attitude du FC Barcelone, « Cette Assemblée est programmée depuis le 6 septembre et le budget de cette Assemblée à Dubaï a été approuvé lors de l'Assemblée générale ordinaire, avec une section spéciale sur 'l'investissement à Dubaï'. Le Barça était engagé avec son trésorier Ferran Olivé et son directeur du football Mateu Alemany jusqu'à il y a trois jours. Je pense qu'il a reçu l'appel de qui nous savons tous et pour se former.», a lancé Javier Tebas, des propos rapportés par Mundo Deportivo.