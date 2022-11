Real Madrid : Florentino Pérez repart en guerre avec Javier Tebas

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Il y a de la tension entre le Real Madrid et la Liga ! Le championnat espagnol a décidé de réaliser une Assemblée générale extraordinaire à Dubaï le 7 décembre prochain. Le club espagnol a publié un communiqué dans lequel il exprime son désaccord avec la tenue de cette assemblée, qu'il considère illégale. Les Merengues n’enverront pas représentants aux Émirats arabes unis.

“Nous considérons que la réunion est illégale, car les clubs sont convoqués à plus de 5 000 km du siège de La Liga. Il est totalement injustifiable d'aborder les modifications pertinentes du règlement interne de La Liga de manière improvisée et urgente, sans débat approprié et sans analyse sereine", a lancé le Real Madrid.