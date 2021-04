Real Madrid, FC Barcelone, Juventus : Ceferin (UEFA) promet aux 3 clubs des représailles

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans quelques heures, cela fera une semaine que le New York Times a stupéfait le monde du football en révélant que la Super League allait être lancée dans les plus brefs délais. Et effectivement, dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 avril, douze clubs avaient annoncé la création d'une compétition parallèle à l'UEFA. Un choc total. Suivi d'une guerre ouverte entre les instances et les belligérants, dont la plupart ont fait machine arrière. A l'exception du Real Madrid, du FC Barcelone et de la Juventus Turin, qui continuent de dire que la Super League est l'avenir. Et ceux-là vont le payer cher…

"Il y a ceux qui pensent que la Terre est plate"

En effet, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a expliqué lors d'une interview au Daily Mail qu'il exonérait quelque peu les clubs anglais de ce qui s'était passé mais qu'il tenait pour responsables le Barça, le Real et la Juve de ce désordre. « Chacun doit assumer les conséquences de ce qu'il a fait et nous ne pouvons pas prétendre que rien ne s'est passé. Ce qu'ils ont fait n'est pas correct et nous verrons dans les prochains jours ce que nous devons faire. Pour moi, il y a une nette différence entre les clubs anglais et les six autres. Ils se sont retirés les premiers et ont admis avoir commis une erreur ».

« Il faut avoir de la grandeur pour dire : "Je me suis trompé". A mon sens, il y a trois groupes dans ces douze : les six clubs anglais, les trois autres qui sont sortis ensuite et après ceux qui pensent que la Terre est plate (en référence au trio Real Madrid-Barça-Juve) et que la Super League existe encore. Il y a une grande différence entre ceux-ci. Mais tout le monde sera tenu pour responsable. De quelle manière, nous verrons. »