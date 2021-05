Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Ça se rapproche pour le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin ! Les trois derniers survivants du nébuleux projets de Superligue voient la menace d'une sanction de l'UEFA se matérialiser ce soir après l'annonce d'une ouverture d'un dossier disciplinaire. Une première étape vers une possible exclusion…

Jusqu'à présent, les survivants de la bande des "12 Salopards" qui avaient voulu créer leur propre compétition continentale ne pensaient pas possible une suspension des épreuves européennes. On en prend pourtant le chemin. Et le Real comme le Barça ou la Juve auraient beaucoup à perdre financièrement s'ils se voyaient interdits de C1 pour une, deux ou trois années…