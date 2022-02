Real Madrid, FC Barcelone, Juventus : les trois clubs veulent relancer la Super League !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Selon les informations du média anglais, The Telegraph, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin souhaiteraient relancer la Super League, un peu moins d'un an après l'avortement de ce projet.

Avec notamment la promesse d’abandonner la présence de membres permanents comme dans la proposition initiale, ces trois clubs devraient faire une nouvelle proposition la semaine prochaine. Le président de la Vieille Dame, Andrea Agnelli, devrait s'exprimer jeudi prochain lors du sommet de l'industrie du sport, pour présenter cette refonte de la Super League.

