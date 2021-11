Real Madrid, FC Barcelone, Juventus : un nouveau scandale frappe la Super League !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Nouveau serpent de mer du monde du football, la Super League est censée reprendre vie très prochainement. Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin restent en effet convaincus que ce projet est le seul à même de "sauver" de nombreux clubs de la faillite. La compétition a été revue et corrigée pour être ouverte à tous dans sa nouvelle mouture. Convaincra-t-elle les sceptiques de l'intégrer ? Rien moins sûr. En attendant, force est de constater que ses créateurs avaient pensé à (presque) tout…

Le quotidien espagnol El Confidential a en effet découvert que des milliers de faux comptes avaient été créés sur les réseaux sociaux pour soutenir la Super League au moment de son lancement, le 18 avril 2021. Plus de 18.000 tweets issus de 7.000 comptes faisaient l'apologie de la nouvelle compétition avec une phrase ("La Super League est une bonne idée qui va révolutionner le football") revenant très souvent. La plupart de ces comptes ont été créées en Espagne ou en Arabie Saoudite, ils avaient à peine quelques jours le 18 avril, ne comptaient aucun abonné et n'ont plus écrit depuis. L'un d'entre eux a écrit dix tweets en… une seconde, ce qui prouve qu'il s'agissait de robots. Et donc d'une arnaque à grande échelle pour soutenir Florentino Pérez et consorts dans leur projet. Heureusement, la très grande majorité des vrais fans n'est pas tombé dans le panneau…

