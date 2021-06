Real Madrid, FC Barcelone : l'UEFA fait un premier pas vers la réconciliation

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le monde entier s'en doutait, l'UEFA vient de le confirmer ce mardi : face à l'intérêt économique et sportif, son énervement n'a pas pesé lourd. Marca confirme en effet que le FC Barcelone et le Real Madrid, menacés d'exclusion pour trois ans de la Champions League pour avoir participé à la création de la Super League et n'avoir pas fait machine arrière, seront bien présents lors de la prochaine édition. L'instance continentale a envoyé ce mardi un document à tous les participants et les deux clubs l'ont reçu.

L'UEFA ne pouvait exclure 20 C1

L'UEFA a essayé de porter l'affaire devant les tribunaux mais elle s'est faite débouter. Et elle a bien dû se rendre compte que l'intransigeance de son président, Aleksander Ceferin, qui s'est senti trahi par Florentino Pérez (Real Madrid) et surtout Andrea Agnelli (Juventus), lui qui est le parrain de sa file, risquait de priver la reine des compétitions de ses trois plus grands clubs.

Car le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, ce sont 20 Coupe d'Europe des clubs champions/Champions League sur les 64 mises en jeu. Ce sont surtout des millions de supporters à travers le monde, des audiences monumentales, des stades remplis, une médiatisation au top. Sans passer semblait assez improbable.

⚽ La UEFA no cumple sus amenazas y Real Madrid, FC Barcelona y Juventus jugarán la Champions 2021-22 https://t.co/tNniZTqFEc — Sportyou (@SportYou) June 15, 2021