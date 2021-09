Real Madrid, FC Barcelone : la Casa Blanca donne rendez-vous à Mbappé, l'héritier de Messi est connu

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

AS : "À l'année prochaine"

Le média madrilène AS fait sa Une sur Kylian Mbappé et Karim Benzema, présents actuellement avec l'équipe de France, et avance que les deux joueurs se retrouveront l'année prochaine au Real Madrid.

🌜 ¡Buenas noches!



🗞️ Aquí está nuestra #PortadAS del 2 de septiembre



👀 Nos vemos el año que viene pic.twitter.com/feymbPkDTV — Diario AS (@diarioas) September 1, 2021

Mundo Deportivo / Sport : "Ansu Fati, l'héritier"

Le FC Barcelone a annoncé ce mercredi qu'Ansu Fati récupérait le numéro 10, laissé vacant par Lionel Messi, parti au Paris Saint-Germain. C'est pourquoi la pépite de la Masia fait ce jeudi la Une de Mundo Deportivo et Sport.

#PortadaSPORT 🗞️



💥 ANSU ES EL 10



👀 Koeman, renovación condicionadahttps://t.co/WA3fDDsAiy — Diario SPORT (@sport) September 1, 2021

Marca : "Une finale pour le Mondial"

Marca préfère évoquer le match de l'Espagne face à la Suède, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.