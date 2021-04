Real Madrid, FC Barcelone : la déroute du PSG favorable aux Merengue, les Blaugrana veulent la pole en Liga

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Marca : la Champions League pèse sur le PSG

Le quotidien madrilène a suivi avec attention la demi-finale de la Champions League d'hier soir entre le PSG et Manchester City (1-2). Et pour cause, les deux stars parisiennes, Kylian Mbappé et Neymar, sont courtisées par le Real Madrid et le FC Barcelone. Marca retient que le Brésilien a su se montrer dangereux alors que le Français a été transparent. Et que Keylor Navas, pourtant toujours remarquable en C1, même quand il était merengue, s'est bien trouvé sur l'égalisation de City…

AS : Messi rapproche Mbappé

Si l'autre grand quotidien madrilène fait également sa Une sur la défaite du PSG face à City (1-2), il consacre une partie à l'avenir de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Selon AS, la proposition parisienne à l'Argentin rapproche le Français du Real Madrid. Car le PSG n'aurait pas les moyens de former une attaque Mbappé-Messi-Neymar. S'il est prêt à faire une offre astronomique à La Pulga, c'est donc qu'il sait déjà que le champion du monde ne continuera pas avec lui. Par ailleurs, il est question pour le Real Madrid d'inclure Raphaël Varane dans le deal avec Paris.

El Mundo Deportivo : leader maintenant !

Ce soir, le FC Barcelone accueille Grenade, en match en retard de la 33e journée. En cas de succès, les Blaugranas prendraient les commandes de la Liga avec un point d'avance sur l'Atlético Madrid, qu'ils doivent encore recevoir au Camp Nou. Ce serait un mini événement car le FCB n'a plus été leader du championnat depuis le mois de juin 2020, juste avant que le Real Madrid ne le double dans le sprint final pour s'adjuger le titre…