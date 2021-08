Real Madrid, FC Barcelone : la nouvelle recrue du Real encensée, grosse pression sur Memphis Depay

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le Real Madrid a réussi son entrée en matière en Liga hier en s'imposant à Alaves, et Karim Benzema a brillé. L'ancien lyonnais, capitaine, s'est offert un doublé. Nacho et Vinicius ont également marqué mais c'est bien le Français qui fait la Une de Marca ce dimanche, avec la célébration d'un de ses buts. "C'est la recrue", s'enflamme AS, avec la photo de "Benzegoal"...

De son côté, Mundo Deportivo et Sport se consacrent aux débuts attendus de Memphis Depay avec le FC Barcelone. L'ancien de l'OL a finalement eu le feu vert de La Liga pour affronter la Real Sociedad, ce soir.

