Real Madrid, FC Barcelone : la Super League est inéluctable pour Pérez, qui tacle le PSG

C'est un Florentino Pérez particulièrement offensif qui s'est présenté devant les socios ce samedi. Le président du Real Madrid a défendu son bilan au cours de l'assemblée générale et il a tiré à vue sur tout le monde : le FC Barcelone, la Liga et l'UEFA. Pour cette dernière, accusée d'avoir surchargé le calendrier avec sa réforme de la Champions League, il a redit que la Super League était inéluctable.

"La Super League est plus nécessaire que jamais"

"La Super League est plus nécessaire que jamais. L'objectif est d'offrir le meilleur football et ce sont les clubs qui doivent contrôler leur destinée. Les clubs qui perdent des millions sont chaque année plus nombreux. Et on leur demande de répondre aux normes du fairplay financier alors que certains peuvent y échapper sans aucune conséquence. Cette situation n'est pas stable. On a dit que nous voulions quitter les championnats, ce qui est faux. Ce serait une compétition basée sur la méritocratie. La Super League a souffert de campagnes constantes de manipulation. Son unique objectif est de renforcer le football européen, sans privilèges, ni exclusions. Que ce soit basé sur la méritocratie. L'année qui vient, la Champions League va changer, avec un format insolite, absurde. Sans matches aller et retour mais avec plus de parties. Absurde."

