Real Madrid, FC Barcelone : la Super League va refaire parler d'elle lundi !

Journées décisives, lundi 11 et mardi 12 juillet, pour le projet de Super League. En effet, le tribunal de justice de l'Union européenne déterminera pendant 48h de procès si l'UEFA et la FIFA exercent un monopole sur les compétitions footballistiques, comme les accusent le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, leaders de la révolution qui avait fait trembler le monde du ballon rond il y a un an.

Selon les médias espagnols, si le verdict est en faveur des trois clubs, le nouveau projet de Super League sera lancé au carrefour de la fin 2022-début 2023. Ceux qui étaient là lors de la première mouture, même les six clubs anglais, seront encore de l'aventure, malgré la contestation de leurs fans. Relancé la Super League cet hiver permettra de mettre en place la nouvelle compétition dès 2023-24, d'adapter les calendriers, etc. Tous les yeux seront rivés sur le Luxembourg, où siège le tribunal de justice de l'UE, en début de semaine !