Real Madrid, FC Barcelone : le héros Benzema, Messi et le Barça craignent le pire

Marca : Premiers !

Fait rarissime et amusant, Marca et AS ont choisi exactement la même photo pour illustrer leur Une ! Il s'agit d'un cliché de Karim Benzema à genoux, les poings serrés et large sourire aux lèvres après avoir marqué contre le Borussia Mönchengladbach (2-0). Le Français, auteur d'un doublé hier soir, a permis aux Merengue de terminer en tête de leur poule alors qu'ils étaient 3es et donc éliminés au coup d'envoi.

AS : en 8es d'une tête

L'autre quotidien pro-Real titre fait un jeu de mots sur le fait que les hommes de Zinédine Zidane sont passés de justesse en 8es de finale de la Champions League et grâce à la tête de Karim Benzema, qui a marqué les deux fois de cette façon. Il s'intéresse aussi aux malheurs du FC Barcelone, assurant que Ronald Koeman doit d'être encore sur le banc du club au fait qu'il n'y a pas de réel président en ce moment dans l'attente des élections.

🗞️ Esta es nuestra #PortadAS de hoy, jueves 10 de diciembre

📰 A Octavos de cabeza pic.twitter.com/Mcp2f8VqFD — Diario AS (@diarioas) December 9, 2020

El Mundo Deportivo : "très dur" pour le Barça

Du côté de la Catalogne, on fait la grimace en pensant au prochain tirage au sort des 8es de finale de la Champions League. Quoi qu'il arrive, les hommes de Ronald Koeman, descendus à la 2e place de leur groupe après la lourde défaite au Camp Nou contre la Juventus (0-3) mardi, hériteront d'un poids lourd.