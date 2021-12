Real Madrid, FC Barcelone : le marathon merengue avant le PSG, Torres officialisé demain chez les Blaugrana

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Marca : le boom Militao

Le quotidien sportif le plus lu d'Espagne s'intéresse à un joueur que l'on n'attendait pas à pareille fête chez les Merengue cette saison : Eder Militao. Dans l'ombre de Sergio Ramos et Raphaël Varane les années précédentes, le Brésilien est devenu le patron d'un secteur défenseur merengue redoutable depuis le début de la saison. Son association avec David Alaba est très prometteuse.

AS : un marathon pour le Real Madrid

AS a fait les comptes : si le Real Madrid se qualifie pour la finale de la Supercoupe d'Espagne en janvier et ne se fait pas éliminer de la Coupe du Roi, il disputera 11 matches avant d'affronter le PSG en 8es de finale de la Champions League le 15 février. Un véritable marathon qui pourrait avoir des répercussions sur les Merengue à l'heure d'affronter Mbappé, Messi, Ramos et consorts.

Sport : Joyeux Alves !

A compter du 1er janvier 2022, Dani Alves sera de nouveau un joueur du FC Barcelone. Le latéral droit vétéran fête ça en faisant le pitre en Une de Sport. Mais à l'intérieur, il est on ne peut plus sérieux : il veut redonner son lustre passé aux Blaugrana et s'impliquer totalement dans le redressement d'un club mis à mal par la gestion catastrophique de Bartomeu.

El Mundo Deportivo : Ferran Torres officialisé demain ?

Alors que le marché des transferts n'ouvre officiellement ses portes que le 1er janvier 2022, le FC Barcelone devrait annoncer l'arrivée de Ferran Torres en provenance de Manchester City dès demain. Le jeune attaquant espagnol devrait être présenté à la presse mardi. Le quotidien catalan revient sur les dessous de son transfert.