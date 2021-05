Real Madrid, FC Barcelone : le pourfendeur du PSG s'attaque à Pérez et Laporta

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Juste après l'explosion en plein vol du projet de Super Ligue, Javier Tebas s'était fendu d'un tweet assassin à l'encontre de Florentino Pérez, meneur de la "révolte" des riches. Ce n'était qu'un échauffement car le patron de la Liga, habituellement très critique à l'encontre du dopage financier en vigueur au PSG, a cartonné le président du Real Madrid mais aussi celui du Barça, Joan Laporta, lors d'un entretien à un média espagnol.

"Pérez ne remporte jamais ses combats"

"Ce n'est pas un combat avec Florentino Pérez. De toute façon, Pérez ne remporte jamais ses combats, vous ne saviez pas ? C'est comme en politique, certains ont des visions différentes de l'Espagne. Nous savons tous que c'est une thématique idéologique, eh bien c'est pareil avec le football. Florentino a tout mon respect, mais il a un concept du football qui met toute l'industrie en péril."

Et il a également eu une pensée pour Joan Laporta : "J'ai expliqué à Laporta qu'il commettait une erreur. L'actuelle équipe dirigeante du Barça n'a pas participé aux réunions clandestines, elle a été convaincue en quatre jours. Je crois qu'il a été un invité pas très connaisseur du sujet". Si Tebas a expliqué que la Liga n'avait pas les moyens juridiques de sanctionner le Real et le Barça, il a tout de même évoqué quelques pistes, comme par exemple le fait que Florentino Pérez avait participé à des discussions de la Super Ligue alors qu'il connaît tous les tenants et les aboutissants des droits TV de la Liga. Une sorte d'espionnage industriel, en quelque sorte…