Real Madrid, FC Barcelone : le retour de la Super Ligue se prépare en secret, le PSG menacé !

Le projet est toujours dans les cartons. Dans l’attente de la décision de la Cour de justice européenne au printemps, les promoteurs de la Super Ligue s’activent plus que jamais en coulisses pour mettre sur pied une nouvelle version de leur projet et rallier le plus de monde possible à leur cause.

Selon L’Équipe, ils sont entrés en contact, depuis plusieurs mois, avec 50 clubs européens de 12 pays différents. Parmi eux : les Pays-Bas, le Portugal, la Belgique, le Danemark ou encore l’Écosse. Il n’est désormais plus question de se tourner uniquement vers le Big 5 européen et ses clubs les plus huppés, mais de séduire aussi les clubs de la classe moyenne. Ces clubs sont notamment consultés sur le format de la compétition et sur la formule, parmi celles qui leur sont proposées.