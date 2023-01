Real Madrid - FC Barcelone : les compos du Clasico de la Supercoupe sont tombées !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

La Supercoupe d'Espagne s'offre la finale rêvée, celle que les organisateurs voulaient voir chaque année quand ils ont changé le format de la compétition. D'un côté, le Real Madrid de Carlo Ancelotti, vainqueur de tout depuis un an (et notamment de la dernière Supercoupe) ; de l'autre, le FC Barcelone de Xavi, en reconstruction et en quête d'un premier trophée depuis deux ans. Sans surprise, les deux techniciens alignent leur meilleur onze pour ce choc qui débutera à 20h.

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy - Kroos, Modric, Camavinga - Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

FCB : à venir.