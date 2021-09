Real Madrid, FC Barcelone : les Merengue en mode rouleau compresseur, Koeman au bout du rouleau

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Marca : un rouleau

Le quotidien sportif le plus lu d'Espagne s'enthousiasme devant le début de saison canon du Real Madrid. Non seulement les hommes de Carlo Ancelotti gagnent beaucoup de matches, mais ils enchaînent les buts et les prestations de haute volée, comme hier soir contre Majorque (6-1). Un vrai rouleau compresseur.

AS : un Asensio de gala

Dans le dur depuis le début de saison, pas satisfait de son temps de jeu, Asensio a inscrit un triplé hier soir contre Majorque (6-1). L'ailier espagnol est la preuve que la méthode Carlo Ancelotti fait des merveilles.

Sport : victoire obligatoire

Ce soir à Cadix, le FC Barcelone n'a pas le droit à l'erreur. Car non seulement une défaite pourrait coûter sa place à Ronald Koeman mais elle éloignerait encore un peu plus les Blaugrana du haut du classement.

El Mundo Deportivo : Koeman s'est planté

Le quotidien catalan revient sur le communiqué lu par Ronald Koeman hier en conférence de presse. En gros, l'entraîneur néerlandais rappelle qu'il n'est pas le seul fautif de la mauvaise passe du club, que les finances dans le rouge sont même le premier responsable. Une sortie qui n'a pas plu à son président, Joan Laporta, qui n'était pas prévenu…