Real Madrid, FC Barcelone : les Merengue font la fête, les Blaugrana peuvent prendre le large

Marca : champions pour la 35e fois

Photo s'étalant sur la Une et la quatrième de couverture, Marca fête comme il se doit le sacre de l'équipe que le quotidien sportif soutient ouvertement. Un sacre logique pour des Merengue dominateurs de bout en bout, bien aidés par la saison sans qu'ont connu le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Un sacre, surtout, qui pourrait inaugurer une ère de domination sans partage si Kylian Mbappé arrive à Madrid cet été...

AS : Campeonisimo !

La même que Marca pour AS, mais lui place Carlo Ancelotti au centre de sa Une. Il est vrai que l'entraîneur italien a réalisé un travail remarquable dans des conditions pas évidentes. Remporter la Liga ou la Champions League était la seule façon pour lui de conserver son poste, c'est fait. Et après la Supercoupe d'Espagne et le championnat, il pourrait même ajouter la C1 à sa moisson !

Sport : finalistas !

Sacré pied de nez du quotidien catalan au Real Madrid ! Le sacre des Merengue a droit à un encart en haut de la Une. L'information principale revient aux féminines du FC Barcelone, défaite à Wolfsburg (0-2) hier en demies de la Champions League mais tout de même qualifiée pour la finale, qui aura lieu à l'Allianz Stadium de Turin et les opposera à l'OL, vainqueur du PSG.

El Mundo Deportivo : Ansu revient

C'est un peu plus équilibré du côté de l'autre grand quotidien sportif catalan. Une demi-Une consacrée au titre du Real Madrid ("Liga blanche"), un quart à la qualification des féminines du FC Barcelone pour la finale de la Champions League et un dernier au retour d'Ansu Fati, qui devrait faire sa rentrée ce soir contre Majorque. En espérant qu'il ne rechute pas immédiatement, comme les deux autres fois cette saison...

Pour résumer Le Real Madrid a passé la nuit à célébrer son 35e titre de champion d'Espagne, après sa victoire 4-0 sur l'Espanyol. Le FC Barcelone, de son côté, peut se détacher du FC Séville et de l'Atlético en cas de succès ce soir sur Majorque.

