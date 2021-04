Real Madrid, FC Barcelone : les Merengue ont la tête à la Champions League, nouvelle finale pour les Blaugranas

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Marca : la tête à Chelsea

L'imminence de la demi-finale de Champions League contre Chelsea a-t-elle plombé le Real Madrid face au Betis Séville (0-0) ? C'est la théorie de Marca, qui constate que les Merengue, peu mordants offensivement, ont laissé échapper deux points précieux dans la course au titre en Liga. Une chance d'écarter un rival que l'Atlético Madrid, à Bilbao, et le FC Barcelone, à Villarreal, ne devraient pas laisser passer.

AS : un pas en arrière

AS consacre également sa Une au faux pas des hommes de Zinédine Zidane. Mais, en accroche, il met en avant le positif : la rentrée d'Eden Hazard lors des treize dernières minutes et le discours de ZZ, qui estime que ce n'est pas fini dans la course au titre. Il est vrai que l'Athletic Bilbao et Villarreal, adversaires ce dimanche de l'Atlético et du Barça, sont souvent redoutables sur leurs terres…

📰 Nuestra portada de hoy, domingo 25 de abril

El Mundo Deportivo : une autre finale

Dans l'après-midi, le FC Barcelone sera au stade de la Ceramica de Villarreal pour une "autre finale", selon El Mundo Deportivo, qui fait référence à celle de la Coupe du Roi la semaine dernière. Le quotidien catalan explique que les Blaugrana n'ont d'autre choix que de s'imposer pour continuer à rêver d'un sacre en Liga. Ousmane Dembélé, déclaré instransférable hier par ses dirigeants, sera de la partie.