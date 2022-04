Real Madrid, FC Barcelone : les Merengue tout près du sacre, les Blaugrana n'ont plus qu'un objectif

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Marca : comme un champion

Le quotidien sportif le plus lu d'Espagne félicite le Real Madrid pour son grand match sur la pelouse de l'Osasuna (3-1). Victoire qui aurait pu être beaucoup plus large puisque Karim Benzema a manqué deux pénalties en dix minutes. Le seul bémol de la soirée est que David Alaba, auteur de l'ouverture du score, a été contraint de quitter le terrain à cause d'une blessure.

AS : la gloire n'attend pas

La victoire du Real Madrid à Pampelune est en première page d'AS, qui se félicite que le mélange titulaire-remplaçant aligné par Carlo Ancelotti hier ait porté ses fruits. Eduardo Camavinga a notamment brillé, lui qui avait été pointé du doigt dimanche dernier à Séville (3-2) pour un tacle mal maîtrisé qui aurait pu lui valoir un carton rouge.

Sport : objectif Champions League

Le Real Madrid étant assuré du titre de champion d'Espagne, Sport constate que le dernier objectif du FC Barcelone pour cette saison doit être de décrocher un billet direct pour la Champions League. Pour cela, il lui faut terminer 2e, place actuellement occupée par l'Atlético. Mais les Blaugrana ont deux matches de plus à jouer. Dont un dès ce soir chez la Real Sociedad.

La portada del periódico Sport (jueves, 21 de abril del 2022): "Objetivo Champions" https://t.co/lAowR7HOSC — El Bernabéu (@elbernabeucom) April 21, 2022

El Mundo Deportivo : Champions Liga

Même thématique que Sport pour El Mundo Deportivo. Ce soir à la Reale Arena, le FC Barcelone doit renouer avec la victoire pour reprendre la 2e place à l'Atlético Madrid et faire main basse sur l'autre ticket pour le tour de poules de la Champions League. EMD a choisi Gerard Piqué pour illustrer sa Une, ce qui n'est pas un hasard, le grand défenseur étant attendu au pays Basque, lui qui a manqué la réception de Cadix et qui est dans l’œil du cyclone depuis la révélation de conversations téléphoniques avec le président de la Fédération espagnole.

La portada del periódico Mundo Deportivo (jueves, 21 de abril del 2022): "Champions Liga" https://t.co/bs7qOzH2QX — El Bernabéu (@elbernabeucom) April 21, 2022

Pour résumer Après sa victoire sur le terrain de l'Osasuna Pampelune (3-1), le Real Madrid n'est plus qu'à un pas du titre de champion d'Espagne. Pour le FC Barcelone, la fin de saison va désormais consister à décrocher une qualification directe pour la C1.

Raphaël Nouet

Rédacteur