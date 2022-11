Real Madrid, FC Barcelone : Messi, Mbappé et le choc face à l'Allemagne font la Une

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Marca : Vamos Espana ! Le titre du quotidien sportif le plus d'Espagne se passe, pour une fois, de traduction. Après le festival offensif face au Costa Rica (7-0), la Roja est attendue face à un rival historique a priori plus fort, même si elle lui en a collé six lors de leur dernière opposition. Une victoire et ce serait la qualification pour l'équipe de Luis Enrique, qui éliminerait par la même occasion les quadruples champions du monde. 📰 Portada @marca de hoy



AS : une finale pour grands joueurs

Comme tous les autres médias, AS parle essentiellement d'Espagne-Allemagne mais il est également question des autres représentants de la Liga, passés, présents et futurs, sur sa Une puisque les performances de Lionel Messi, Robert Lewandowski et Kylian Mbappé sont évoquées.

Sport : objectif 8es !

Sport et El Mundo Deportivo, en bons médias catalans, accordent une large place à la performance de Lionel Messi hier avec l'Argentine. L'idole du FC Barcelone a effectif sorti sa sélection du pétrin en marquant contre le Mexique (2-0). Grâce à ce succès, l'Albiceleste peut de nouveau prétendre à la qualification pour les 8es de finale de la dernière Coupe du monde du septuple Ballon d'Or.

El Mundo Deportivo : gros match !

Choix des photos intéressants d'EMD pour illustrer le choc entre l'Espagne et l'Allemagne. Il y a bien évidemment Pedri du côté de la Roja, ce qui se comprend vu qu'il joue au FC Barcelone, mais pour les Teutons, c'est Ilkay Gündogan qui a été retenu, lui qui est dans le viseur du FCB pour la fin de saison et sera supervisé par Xavi ce soir.

Pour résumer Ce soir à 20h, l'Espagne peut à la fois valider son billet pour les 8es de finale de la Coupe du monde et éliminer l'Allemagne si elle s'impose. Un choc entre géants qui fait forcément la Une de tous les médias sportifs ibériques, de même que les performances de Lionel Messi et Kylian Mbappé hier.

Raphaël Nouet

Rédacteur