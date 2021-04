Real Madrid, FC Barcelone : Pérez croit toujours en la Super League, le Barça veut blinder le chouchou de Messi

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

AS : "Soit nous faisons quelque chose très vite, soit beaucoup de clubs tomberont"

Le quotidien sportif madrilène a obtenu une interview exclusive de Florentino Pérez. Une petite bombe sachant que le président du Real Madrid face face à de très nombreuses critiques depuis que la Super League est sortie du bois et a explosé en plein vol en l'espace de deux jours en début de semaine. Pérez explique n'avoir jamais reçu autant de critiques et de menaces mais il maintient sa ligne de conduite et explique qu'à terme, la Super League est indispensable à l'avenir du football.

Marca : Hazard pour le sprint final

Handicapé par les blessures depuis son arrivée à l'été 2019, Eden Hazard fait son retour dans le groupe de Zinédine Zidane pour le match contre le Betis Séville ce soir. Une rentrée importante car entre la Liga et la Champions League, le Real Madrid court deux lièvres à la fois en cette fin de saison et aura besoin d'un effectif au complet.

El Mundo Deportivo : blinder Ansu Fati

Toujours blessé, le jeune ailier du FC Barcelone Ansu Fati fait l'objet de négociations avec le nouveau président, Joan Laporta. Celui-ci aimerait blinder son contrat, qui court actuellement jusqu'en 2022 avec deux saisons optionnelles. Laporta souhaiterait que l'international espagnol soit lié au FCB jusqu'en 2026 avec une clause de cession très élevée.